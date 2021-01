Dopo aver schierato Lozano prima punta contro lo Spezia ora per Gattuso è tempo di abbandonare gli esperimenti. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rino, non ha più intenzione di fare prove generali e in attesa di ritrovare il centroavanti, ovvero Osimhen, a fare da punta sarà Petagna sino al rientro del nigeriano. Una scelta saggia e giusta, con la speranza che l’ex Spal ripaghi la fiducia.