Repubblica: Napoli-Simeone, futuro incerto. Il Cholito è tra gli obiettivi della Lazio

La permanenza di Giovanni Simeone nel Napoli è molto incerta. L’attaccante non ha trovato spazio in questa stagione e ciò potrebbe spingerlo a cercare fortuna altrove.

Non è una novità – come scrive l’edizione odierna de la Repubblica – che Il Cholito sia un obiettivo di mercato della Lazio, considerando tra le altre cose la presenza sulla panchina di Igor Tudor, con il quale ha disputato la sua migliore stagione in Serie A all’Hellas Verona: 17 reti senza rigori.

La faccenda verrà approfondita nelle prossime settimane. Nel frattempo, il giocatore spera di poter trovare un pò di continuità in questo finale di campionato.