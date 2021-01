Tuttosport – Due “presenze” importanti ad Udine oggi: Mertens e KK per caricare gli altri

Anche se, presumibilmente, non scenderanno in campo. Kalidou Koulibaly e Dries Mertens sono stati convocati comunque.

La notizia è stata riportata stamane dall’edizione di Tuttosport, che ha motivato la scelta del tecnico azzurro: due presenze che serviranno agli altri compagni per caricarli. Per tornare alla vittoria tutti insieme e compattarsi in un momento difficile.

Serve la grinta dei senatori per riprendere la fiducia persa dopo la sconfitta interna con lo Spezia. Oggi, unico obiettivo vincere.