Tuttosport – Juve convinta di prendere Milik già a gennaio: cosa ne pensa il Napoli

La Juventus vorrebbe anticipare l’acquisto di Arek Milik alla finestra di mercato invernale.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, il club bianconero starebbe insistendo con l’entourage del polacco per accelerare le tempistiche e rinforzarsi già a gennaio. I colloqui con il suo agente, Pantak, sono frequenti e continui.

Il Napoli non è disposto, però, a regalare le prestazioni dell’ormai separato in casa: la società partenopea lo valuta tra i 10 e i 15 milioni e non farà alcun tipo di sconto sul cartellino. Altrimenti se ne riparlerà a giugno, quando terminerà inevitabilmente la sua avventura in azzurra per il termine del contratto.