Psg, Pochettino: “Messi? Poi si vedrà, ora sono felice di essere al PSG”

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, alla presentazione ufficiale come nuovo tecnico del PSG, ha parlato cosi di Messi:

“Messi come regalo di Natale? Babbo Natale mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare questo club e di allenare una tale squadra. Per questo voglio ringraziare il presidente Nassar al-Khelaifi e Leonardo per avermi dato questa possibilità. Su grandi club come il PSG ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ad adattarmi. Per le voci si vedrà”.