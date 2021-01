Auriemma: “COVID in casa Juventus: Agnelli l’avrà comunicato all’ASL?”

Si sospettano alcuni casi di COVID in casa Juventus dopo la positività di Alex Sandro e Cuadrado. Inoltre la squadra potrebbe non partire per il match contro il Milan, previsto per domani, siccome attende gli esiti dei tamponi di domattina ed il via libera, per partire, dall’ASL di Torino.

Molte sono state le supposizioni in queste ore e Raffaele Auriemma, tramite il suo profilo Twitter, si domanda: “Anche #Cuadrado positivo al #covid dopo #AlexSandro. Il protocollo FIGC-Cts prevede l’obbligo della comunicazione all’Asl di competenza territoriale: il sig. #Agnelli lo avrà fatto?

#MilanJuventus”.



Ricordiamo anche le parole dal patron Agnelli in occasione dell’analoga situazione capitata per il match tra Napoli e Juventus: https://fb.watch/2QCKN7KE6D/.