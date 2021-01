Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovann Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Di Lorenzo in ripresa? Non ha mai smesso di giocare! Come fa ad essere sempre sullo stesso livello. Ha una stanchezza da 60 gare praticamente consecutive. Il Napoli ha 5 terzini affidabili”.