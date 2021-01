Allarme in casa Lazio in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Prandelli all’Olimpico: infatti non si è allenato Ciro Immobile oggi in casa biancoceleste, nella seduta pomeridiana diretta da Simone Inzaghi. Il motivo? Lo ha svelato Sky Sport:

“Ciro Immobile è in dubbio per la Fiorentina. Ha un vecchio fastidio al tendine che gli dà ancora dolore. Farà un provino domani mattina e si capirà, nessuno vorrà correre rischi”.