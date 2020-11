Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, sul proprio profilo Twitter svela gli undici scelti da Gattuso che scenderanno in campo contro il Rijeka, match di Europa League. Confermato il 4-2-3-1, con sette cambi rispetto alla sfida di campionato contro il Sassuolo. Sarà panchina per Lorenzo Insigne, appena rientrato dall’infortunio rimediato contro la Real Sociedad. In porta Meret, con Mertens a supporto di Petagna.

Il tweet: