Anche Vittorio Feltri, direttore del quotidiano ‘Libero’ e fervente sostenitore delle differenze di trattamento tra nord e sud Italia, si esprime sul Dpcm:

“Che la Lombardia sia sotto stress è un dato di fatto, non v’è dubbio. Resto comunque perplesso sul fatto che il dpcm abbia qualificato la Campania come zona gialla. Come mai la regione del nord viene messa sotto sequestro mentre queste del sud continuano a vivere nel proprio casino?”