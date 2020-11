Il Napoli lavora per la prossima finestra di mercato invernale, occhi puntati su Florian Thauvin. Campione del mondo 2018, l’esterno francese ha il contratto in scadenza con il Marsiglia e pare non voler più continuare la sua avventura con il suo club attuale. Sul giocatore Milan e Napoli, ma anche gli inglesi del Leicester. Per anticipare la concorrenza, il Milan vorrebbe provare a chiudere l’operazione a gennaio. Questa è un’indiscrezione del quotidiano francese l’Equipe.