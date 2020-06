Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sulla continuità del Napoli va fatto un applauso a Gattuso! Credo gli stia stretta l’etichetta di grande motivatore, perchè è un allenatore di grande conoscenza calcistica e i risultati ne sono la dimostrazione. Milik? Ho la sensazione che non rinnoverà ed è anche nel mirino della Juventus. Credo sia legittimo per lui fare delle riflessioni, come è legittimo per il Napoli chiedere il valore adeguato al suo cartellino”.