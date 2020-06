Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale, durante il suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso il suo parere sui registi del Napoli Diego Demme e Stanislav Lobotka, dicendo:

“Tante volte basta un calciatore funzionale al progetto tecnico. Al Napoli mancava un equilibratore. Inizialmente il problema si verificava per la spaccatura tra reparti. I giocatori che danno i tempi di gioco sono fondamentali. Le direttive dell’allenatore, poi, sono determinanti per far funzionare il sistema”.

Su Gattuso:

“Io penso che le persone che hanno delle qualità importanti come Gattuso debbano metterle nello spogliatoio. Ringhio lo ha fatto cambiando qualcosa a livello tattico ed eliminando alibi alla squadra. Ha ritrovato condizione il Napoli. Noi pensiamo che i giocatori una volta all’apice possano mantenere la stessa condizione sempre, ma non è così. Quando le cose non vanno iniziano ad avere dei dubbi. Gattuso si è reso protagonista diventando il loro punto di riferimento abbassando le aspettative nei loro confronti e alzandole a livello di squadra”.