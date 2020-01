Ugolini di Sky: “Gattuso ha i giocatori giusti per le sue idee! Su Demme…”

Massimo Ugolini, di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono state rivolte molte critiche a Carlo Ancelotti per non aver giocato con il 4-3-3, ma i giocatori che aveva a disposizione non erano del tutto idonei e lui aveva idee diverse, per questo spesso si andava in contrasto. Complimenti alla società che ha fornito a Gattuso i giocatori giusti. Demme era l’uomo che faceva al caso del Napoli, e insieme a Lobotka va a ricoprire un ruolo importante nel sistema di gioco degli azzurri andando a favorire gli inserimenti di giocatori come Fabian Ruiz e Zielinski“.