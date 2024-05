Corriere del Mezzogiorno: “Ultima occasione per il Napoli di andare in Europa”

Nella prossima giornata di Serie A andrà in scema il match tra Napoli e Fiorentina, molto importante ai fini del raggiungimento per una qualificazione ad una competizione europea, come riportato anche da il Corriere del Mezzogiorno:

“Venerdì il Napoli ha l’ultima occasione per non dare il colpo definitivo ad una stagione fallimentare rendendola ancora più amara. Affronta al Franchi la Fiorentina che ha due punti in più e dovrà recuperare il prossimo 2 giugno a campionato finito la sfida contro l’Atalanta“.