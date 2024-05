Dionigi: “Non ho dubbi sull’allenatore che prenderei”

Davide Dionigi, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato un’intervista a 1 Football Club, parlando anche del Napoli:

“Si parla di Conte. Penso che, se riuscissero a portarlo, sarebbe davvero un grande colpo per il Napoli. È la persona perfetta per ricostruire dopo un anno fallimentare. È un maestro in questo. Quando è arrivato alla Juve, non ci è voluto molto per tornare a vincere. Quando a noi allenatori viene data la possibilità di costruire, senza l’affanno di dover vincere, è preferibile”

Ha poi aggiunto:

“Se potessi scegliere andrei su Conte“