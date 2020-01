Niccolò Ceccarini: “Tutto fatto per Politano! Le ultime su Younes”

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per fare il punto sul mercato azzurro:

“Per quanto riguarda Politano, ormai è tutto fatto. Il giocatore avrà un contratto fino al 2024. Il Napoli, con questo affare, ha lavorato non solo per l’immediato, ma anche per il futuro. Per quanto credo, questo sarà l’ultimo arrivo in questa sessione di mercato. In uscita? Bisognerà sistemare alcune cose, ma credo che il prossimo a lasciare sarà Younes. Per lui ci sono Genoa e Torino. Il Napoli ha intenzione di lasciarlo partire in prestito, poi deciderà lui”.