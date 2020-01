Matteo Politano “torna” al Napoli. Dopo il mancato trasferimento alla Roma, il calciatore è pronto a vestire la maglia azzurra.



Un tenace Giuntoli è tornato alla carica sull’esterno, consapevole della sua volontà di vestire giallorosso. Ha atteso un rilancio della Roma, che non è arrivato, e poi ha affondato il colpo definitivo, che ha convinto Politano a trasferirsi all’ombra del Vesuvio.



Non è la prima volta, però, che le strade di Napoli e Politano si incrociano: due anni fa, gennaio 2018, Matteo doveva vestire la maglia azzurra. Il Napoli aveva intavolato una trattativa e, per Politano, era la sua grande occasione.

C’era il si del giocatore e di fatto era un giocatore del Napoli, ma all’ultimo secondo, il Sassuolo fece saltare la trattativa:

“In quel momento pensi sia la grande occasione da non lasciarsi sfuggire. Ci sono rimasto male. Di sicuro quelli sono stati giorni travagliati. Avevo paura di aver perso la grande chance di cambiare la mia carriera”, furono le parole del giocatore, dopo il mancato trasferimento.



Due anni dopo, Politano può finalmente vestire la maglia del Napoli e prendere quella che sarà l’eredità non di uno qualsiasi, ma di Josè Maria Callejon.



Ma cosa può portare al Napoli Politano?

Con l’arrivo dell’esterno destro, Gattuso ha la tanta desiderata concorrenza.

Politano andrà a contendersi il posto con Callejon, mentre Lozano cercherà di scalzare, nelle gerarchie, Lorenzo Insigne, così come, a centrocampo, si contendono il posto, in mediana, Demme e Lobotka e via così, in altri reparti. Un segnale, questo, per alimentare la sana competizione: ognuno dovrà dare il massimo, per avere un posto da titolare.



Per Politano non sarà semplice, visto che proverà a togliere il posto a quello che è tornato inamovibile, Callejon, ma Matteo di certo non ha accettato di venire in azzurro per fare il vice: Politano ha qualche aspetto diverso dallo spagnolo, predilige la verticalità ed è più propenso alla fase offensiva, rispetto al 7 spagnolo, che da sempre viene definito l’equilibratore.



LE CARATTERISTICHE – È prevalentemente un mancino, ma sa cavarsela anche con il destro. È un’ala destra, ma può giocare anche a sinistra e da seconda punta.

Tecnica, agilità e velocità le suo doti migliori. Va spesso alla ricerca del dribbling, per effettuare i tiri da fuori area. Uno dei suoi movimenti è quello di tagliare da destra verso il centro, per poi aprirsi lo spazio per la conclusione. Infine, Politano, nel corso di una partita, cerca spesso di effettuare verticalizzazioni.



Dopo due anni, dunque, Politano è pronto a scrivere la sua storia in azzurro, sotto la guida del grintoso Gennaro Gattuso. Questa volta Matteo non si è fatto sfuggire “la grande occasione”.