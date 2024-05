Corbo: “Conte scomodo per le società”

Nel corso di Forza Napoli Sempre, su Radio Marte, il giornalista Antonio Corbo dice la sua su Conte:

“Credo che se De Laurentiis prendesse Conte veramente dovrebbe stabilire con lui un rapporto che gli lasci comunque le chiavi della cassa. Conte è un allenatore di grande nome ma con qualche ombra nel passato. Nel senso che non è aziendalista, ha abbandonato il ritiro. È un allenatore importante, ambizioso ma anche scomodo nella vita di una società. E anche in Europa non ha fatto sempre benissimo. Io credo che il Napoli debba scegliere uno dei migliori e il nome di Gasperini mi sembra un buon nome anche per il rapporto di amicizia con Manna”.