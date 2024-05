Brambati: “Per convincere Conte ci vuole una cosa in particolare”

Il giornalista Massimo Brambati è intervenuto a Radio Marte, soffermandosi sul futuro di Antonio Conte:

“Conte ha sicuramente voglia di tornare ad allenare e non ha assolutamente preclusioni per il Napoli, anzi. Per convincerlo ci vuole un progetto tecnico importante: non ha voglia di andare in una società dove si festeggia la qualificazione in Champions. Antonio chiede trofei, mira a quelli entro due, tre anni“.

Ha inoltre aggiunto:

“Squadra da rifondare? No, va ripristinato un gruppo che si è sbriciolato ma i valori tecnici ci sono“.