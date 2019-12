Delio Rossi: “Il Napoli deve vincere gli scontri diretti, non sarà facile per Gattuso”

Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli si trova in una situazione non è facile per scalare posizioni in classifica e recuperare. Ci sono tanti stranieri che tornano da posti lontani un po’ più tardi ed non è mai facile ritornare alle proprie abitudini. Non è facile riattaccare la spina, ma questo problema ce l’hanno tutti. Però il Napoli non può commettere passi falsi in questo momento vista la sua situazione. Nelle prossime gare bisognerà provare a vincere gli scontri diretti e non sarà semplice”.