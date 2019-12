Alvino: “Multe? Ci sono, però da sottolineare segnali distensivi da parte di ADL”

Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli:

“Questione multe? A livello legale non c’è stato nessun passo indietro per quanto riguarda le multe ma allo stesso tempo ci sono stati tanti segnali di distensione da parte del presidente nei confronti dei giocatori. De Laurentiis sta aspettando i risultati del campo, saranno quelli a determinare la parole fine a questa vicenda e a far trovare quanto prima un punto d’incontro tra le parti. Più il campo darà segnali positivi e prima si risolverà la questione”.