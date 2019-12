Sconcerti: “Napoli? I grande giocatori ora non la rifiutano più, anzi vogliono rimanerci: vi spiego il motivo”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Negli ultimi 10 anni sono venute e mancare le due squadre di Milano: l’Inter ed il Milan e questo dato ha permesso alla Juve di vincere 8 scudetti da protagonista. In questa situazione l’unica squadra ha dare filo da torcere è stato il Napoli che poteva approfittarne, ma non lo ha fatto. Il problema Napoli come destinazione non graditissima è certamente una questione passata e precedente all’ammutinamento. Prima i giocatori facevano più fatica ad accettare Napoli perché non era una grande squadra, poi gli azzurri sono diventanti una grande squadra e sinceramente ad oggi vedo i grandi giocatori che vogliono rimanere e non andare via”.