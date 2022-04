UFFICIALE – Atalanta-Lipsia, le scelte di Gasperini e Tedesco: i dettagli

Dopo la gara dell’andata, finita in parità alla Red Bull Arena, Atalanta e Lipsia si danno appuntamento al Gewiss Stadium per il secondo round dei quarti di finale di Europa League. In ballo c’è la semifinale con la vincente tra Braga e Rangers, un occasione molto ghiotta per entrambi le compagini. Di seguito le scelte ufficiali di Gasperini e Tedesco:

Atalanta (4-3-1-2): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; Freuler, De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi; Boga, Zapata.

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Andrè Silva.