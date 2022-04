Sky, Marchetti: “Sarri vuole Mertens come vice Immobile! Il punto sul possibile affare”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul possibile approdo di Dries Mertens alla Lazio. Queste le sue parole: “La situazione legata alla permanenza di Mertens a Napoli pare farsi più complicata ogni giorno che passa. Il belga ha accettato senza fiatare il ruolo di comprimario. Ha dato il nome a suo figlio come se fosse un napoletano verace. Ha dichiarato di non aver alcun tipo di problema circa un adeguamento dello stipendio, eppure la dirigenza partenopea non ha fatto ancora alcun passo concreto per il rinnovo.

Non è detto che Mertens sia ben accetto alla corte delle altre squadre di Serie A ma più passa il tempo più c’è il rischio che ciò accada. La Lazio di Sarri infatti ci sta pensando seriamente! Il belga riabbraccerebbe Maurizio Sarri, colui che lo ha reso grande regalandogli un ruolo del tutto inedito. Inoltre, i biancocelesti, sono alla ricerca di un vice Immobile dopo le tremende delusioni con Muriqi. Il destino di Mertens resta incerto, solo verso la fine della stagione avremo un quadro decisamente più completo della situazione”.