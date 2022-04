TMW – Non solo Barak, un altro gioiello del Verona nel mirino del Napoli: i dettagli

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul mercato degli azzurri. Queste le sue parole: “Oltre all’interesse, già espresso in passato dal Napoli, per Antonin Barak, gli azzurri hanno messo nel mirino il difensore Nicolò Casale. Il trequartista è un calciatore molto versatile sia per tecnica che per stazza fisica. Il secondo invece sarebbe un buon affare vista la giovane età e la grande stagione appena disputata. Casale infatti è stato lanciato per la prima volta da titolare quest’anno sotto la guida di Tudor con risultati incredibili. Giuntoli ci sta lavorando, non escluderei che possa arrivare un affondo da parte dei partenopei già alla fine della stagione in corso“.