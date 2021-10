Termina il primo tempo del 251esimo derby della Mole tra Torino e Juventus allo Stadio Olimpico Grande Torino. Le due squadre, partite prima della sfida a pari punti, mantengono ancora questo equilibrio visto il risultato di 0-0. La squadra di Ivan Juric, da come si evince dal 61% di possesso palla e dei 9 tiri totali, sta creando non poche difficoltà alla squadra di Massimiliano Allegri che dovrà are una scossa ai suoi alla ripresa.