Sky – Fiorentina-Napoli, le probabili scelte di Luciano Spalletti

Il Napoli riparte da Firenze dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca. Nella lista dei convocati è assente soltanto Stanislav Lobotka (clicca qui per saperne di più) e per quanto riguarda il centrocampo Luciano Spalletti farà affidamento sui titolari, Anguissa e Fabian con Zielinski a fare da raccordo con l’attacco. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui, con Rrahmani che può riprendersi il posto da titolare su Manolas. A difendere i pali ci sarà Ospina mentre in attacco resta aperto il ballottaggio tra Lozano e Politano, con il messicano in vantaggio, per completare il tridente con Insigne e Osimhen. Di seguito la probabile formazione:

Napoli (4-3-3), la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.

Fonte: Sky Sport