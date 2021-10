Mauro: “Var utile, ma sta distruggendo l’autorità arbitrale”

Massimo Mauro, ex calciatore e commentatore di Sky, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport legata al VAR, uno dei tempi più affrontati da qualche anno a questa parte:

“Il tema non è essere pro o contro la tecnologia, è più quello dell’arbitro durante la partita. Con il VAR, l’arbitro inizia la partita con una grande pressione in favore di un’attività da scrivania che non può mai essere meramente oggettiva. Preferirei più l’arbitro di qualche anno fa, con i suoi errori da umano che la tecnologia non può permettersi.”

“Non vuol dire, però, che il Var ha delle utilità per quanto riguarda il gol/non gol oppure i fuorigioco. Deve sempre esserci la superiorità dell’arbitro nei confronti della tecnologia.“