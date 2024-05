La Juventus vince la Coppa Italia 2024/2025

La Coppa Italia è della Juventus! I bianconeri trionfano 1-0 al Grande Stadio contro l’Atalanta. Il match si sblocca dopo soli 4′ e ad andare in vantaggio sono i giocatori di Massimiliano Allegri: lancio di Cambiaso, Vlahovic si libera su Hien e batte Carnesecchi. E al 9′ arriva anche l’opportunità per il raddoppio dei bianconeri, ma Gatti non è reattivo sulla sponda di McKennie. Con il passare dei minuti l’Atalanta inizia a mostrarsi. Lookman tenta qualche azione solitaria ma senza creare problemi alla difesa della Juve. La migliore chance del primo tempo per la Dea arriva con il destro di De Ketelaere che finisce alto sopra la traversa. Al 77′ arriva il secondo gol bianconero: cross dalla destra di Cambiaso per il taglio in area di Dusan Vlahovic che sfiora il gol. Tuttavia, dopo il controllo del Var il gol viene annullato per fuorigioco del serbo. All’80’ Lookman prova il tiro dal limite, colpisce il palo alla sua sinistra. Infatti, all’83’, la traversa nega il gol a Miretti. L’Atalanta attacca, la Juventus si difende e cerca di colpire in contropiede. Al 93′ un brivido per i bianconeri con Ederson che, su calcio d’angolo, prova un bel diagonale, ma Perin è attento. Una punizione che fa arrabbiare Allegri che, protestando, viene espulso da Maresca. Termina così 1-0 al Grande Stadio, la Juventus vince – per la quindicesima volta – la Coppa Italia. Il quinto trionfo per Massimiliano Allegri. Per l’Atalanta, invece, è la terza finale persa.