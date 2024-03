Ex ct Camerun, Conceiçao: “Stagione deludente di Anguissa? Vi spiego perchè

Toni Conceinçao, ex ct del Camerun, ha parlato ai microfoni di Radio Goal di Anguissa: “Ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con lui quando il Napoli ha affrontato il Braga. Mi ha detto che Garcia non era entrato in sintonia con la squadra, per le metodologie di lavoro diverse da Spalletti”.

Secondo lei perchè Anguissa ha deluso questa stagione? “Io credo che non sia solo colpa sua, ma riconducibile a tutta la squadra e all’allenatore. Il problema principale degli azzurri è stato Garcia, che non è riuscito a legare con i calciatori, ha avuto poca empatia”.