ULTIM’ORA – Caso Acerbi: arriva la clamorosa decisione del giudice sportivo!

Il giorno della verità è arrivato. Oggi il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, renderà pubblico il verdetto dopo aver esaminato la documentazione proveniente dalla Procura federale riguardante la vicenda che coinvolge il difensore dell’Inter Francesco Acerbi e quello del Napoli Juan Jesus. Sul tavolo accusa di dichiarazioni razziste, confermate anche dal difensore di Calzona attraverso un post su Instagram.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Francesco Acerbi non è presente agli allenamenti dell’Inter. Infatti, il difensore non ha partecipato alla sessione odierna con la squadra nerazzurra, ma è rimasto a casa in attesa della sentenza del Giudice Sportivo riguardante l’episodio di presunte dichiarazioni razziste con Juan Jesus. Si attende l’ufficializzazione della decisione a breve.

Dopo le accuse di razzismo da parte di Juan Jesus (per un episodio avvenuto durante Inter-Napoli) e l’indagine effettuata dalla Procura Figc, Francesco Acerbi è stato assolto e non salterà neanche una giornata. Lo riporta il Corriere dello Sport.