Caso Acerbi, parla l’Avv. Afeltra: “La decisione del Giudice è dipesa dalle prove insufficienti di Juan Jesus, le sue dichiarazioni non assurgono a indizio”

L’avvocato Roberto Afeltra, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha commentato la decisione del Giudice sportivo riguardo il caso Acerbi.

“La decisione del Giudice sportivo, nonostante la situazione difficile, è stata molto semplice. Se ha ritenuto di dover approfondire la vicenda da parte della Procura Federale, vuol dire che le dichiarazioni di Juan Jesus non erano sufficienti per condannare Acerbi” le parole dell’Avvocato.

Inoltre, l’avvocato Afeltra aggiunge: “Non penso che Juan Jesus abbia mentito riguardo le parole del difensore italiano, ma quello che ha detto non assurge a indizio e questo è l’ennesimo elemento per cui si dovrebbe evitare di fare condanne prima delle sentenze”.