Santacroce: “Natan e Rrhamani coppia ok, Raspadori? Ecco chi mi ricorda”

Fabiano Santacroce ex difensore azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando delle dichiarazioni: “Marcare Raspadori non è facile per nessun difensore. Mi ricorda un po’ Mertens perchè non è una punta che ti da nessun riferimento, ti toglie quella stabilità difensiva e poi è pazzesco vederlo calciare anche perchè sa fare male con entrambi i piedi. Rrhamani ha un ruolo molto delicato nel Napoli, è un difensore valido e e molto intelligente, sa dirigere la difesa. Sono contento anche di quello che sta facendo Natan, fa pochissimi errori durante le partite e si sta inserendo sempre meglio. Con Amir forma una coppia affidabile”.