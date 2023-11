Ugolini: “Raspadori fenomenale! Con lui l’attacco migliora”

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per parlare del Napoli in vista del match di domani. Ecco cosa ne pensa:

“La squadra potrebbe aver fatto un ragionamento legittimo. Cambiare per uno come Conte avrebbe avuto un senso e anche un fascino. Cambiare per per uno di pari livello no di certo. Tanto vale tenersi Garcia che sta finalmente entrando nello spogliatoio. Ora qualcosa sta andando a posto con colpevole ritardo dopo tanti errori. Raspadori è una prima punta dal rendimento eccezionale e tale da migliorare anche l’espressione complessiva dell’attacco. Non sto dicendo sia più forte di Osimhen, che resta naturalmente il titolare. Ma Raspa conferma ciò che già lo scorso anno con Spalletti aveva fatto intendere sulle sue potenzialità“.