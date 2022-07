Pistocchi: “Quattro giocatori del Napoli sono insostituibili! Su Koulibaly dico questo”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulle possibili cessioni ed il mercato del Napoli. Queste le sue parole: “Koulibaly, oltre ad essere uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, ha un’anima che va oltre le sue capacità calcistiche. Per quello che ha fatto a Napoli, sia come calciatore che come uomo, merita un immediato rinnovo di contratto! Se fossi nella dirigenza partenopea lo rinnoverei per almeno cinque anni e, in più, gli conferirei anche la fascia di capitano. Stessa cosa avrei fatto per Ospina. Il colombiano andava rinnovato molto prima della fine della stagione scorsa. E’ il secondo in Europa per parate effettuate ed è anche uno dei migliori al mondo nel giocare la palla con i piedi.

Stipendi e rinnovi? Molti dirigenti di Serie A non sono stati capaci di risolvere situazioni intricate prima che queste si complicassero ulteriormente. La pandemia poi ha peggiorato ulteriormente le cose e questo che sta vivendo il Napoli adesso, è il risultato finale”.