Gazzetta – L’arrivo di Ilicic a Bologna può liberare Orsolini: piace al Napoli

Riccardo Orsolini piace al Napoli.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, stamane, ha specificato che al Bologna interessa Ilicic sotto richiesta del tecnico Mihajlovic: il serbo farebbe carte false per portarlo in Emilia Romagna e avrebbe chiesto espressamente alla società di acquistare lo sloveno, reduce da un periodo non felice. Se dovesse arrivare Ilicic, potrebbero aprirsi le porte della cessione per Orsolini: su di lui potrebbero farsi trovare pronti Napoli e Sassuolo, che stanno monitorando non pochi profili per la fascia destra. Bisognerà vedere quali valutazione farà il Napoli sul calciatore.