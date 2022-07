Schira a 1 Station Radio: “Allegri vuole Koulibaly, è la prima scelta”

Nicolò Schira è intervenuto a 1 Station Radio sul mercato del Napoli.

L’esperto di calciomercato ha parlato di Koulibaly: “Allegri vuole fortemente Koulibaly alla Juventus, è la prima scelta del club bianconero. Non è stata la Juve a proporsi al calciatore, bensì il suo procuratore Ramadani lo ha proposto al club bianconero. In questo momento è aperta la trattativa, bisognerebbe capire come sia andato l’incontro tra Giuntoli e Ramadani”. Il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto del senegalese e intanto la Juventus vuole provarci, su richiesta del suo allenatore: gli azzurri, però, sembrano decisi a non voler cedere in nessun modo il calciatore alla Juventus.