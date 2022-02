L’ex attaccante dell’Inter, Diego Forlán, è stato intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport e, tra le varie domande sulla sua ex squadra, quando gli hanno chiesto la favorita per lo scudetto, ha risposto così: “Dico Inter… per affetto, ma anche perché ha una rosa lunga.

Quest’anno, però, la Serie A è molto equilibrata e anche il Milan e il Napoli hanno chance di vincere”.