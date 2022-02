Brutto stop quello che ha comunicato il Napoli ieri, poco dopo l’allenamento di rifinitura. Il Mattino a tal proposito scrive:

“Insigne non è partito per Cagliari per un affaticamento muscolare alla coscia destra, ce la farà a recuperare per il ritorno dei sedicesimi di Europa League di giovedì al Maradona contro il Barcellona”.