Corbo: “Resto scettico su Conte al Napoli, carattere incompatibile con ADL. A questo punto proverei a trattenere Osimhen“

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Per Osimhen c’è solo una soluzione, la cessione. Ha raggiunto quotazioni importanti e se restasse rimarrebbe deluso. In questo caso si ripeterebbe l’esperienza negativa di Allan che fu ad un passo dal PSG e si ritrovò a Napoli nell’ammutinamento. Diventa poi un fenomeno contagioso nella squadra, la sindrome dell’altrove, giocatori che erano qui, ma che pensavano di essere altrove. Se lui vuol giocare le ultime due per onorare la sua parte di stipendio come facciamo tutti, io lo farei giocare.

Su Conte: “Resto scettico perchè le parti restano le stesse col loro carattere e parlo di Conte e di De Laurentiis che trovo incompatibili. Conte costerebbe 7-8 mln netti a stagione per almeno tre anni e allora cambia il programma del Napoli. A quel punto bisognerebbe provare a convincere Osimhen a restare, si fa un grande mercato con un giovane manager come Manna e si fa una squadra che punti di nuovo a vincere. Se viene Conte non mi sta bene che vada via Osimhen”.