Dossena: “Indimenticabile il gol di Lavezzi a Cagliari! Su Mazzarri…” 

Il match contro il Cagliari porta con sé tanti vecchi ricordi e tra questi, proprio l’ex terzino azzurro Andrea Dossena, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino:

“Cagliari-Napoli: Indimenticabile fu un 1-0 proprio a Cagliari con il gol di Lavezzi al 94′ il 10 novembre 2010. Fu una vittoria incredibile. Il Cagliari battè una punizione, ci fu una respinta e sul capovolgimento di fronte Lavezzi s’involò in contropiede e segnò il gol della vittoria”.

Che ricordi ha di quel Napoli di Mazzarri? –

“Tanti bellissimi ricordi. Quel Napoli non mollava mai, ci credeva sempre fino alla fine e ce ne furono tante altre di partite vinte nel finale tipo Cagliari, ad esempio come quelle con Lecce e Lazio al San Paolo. E poi le notti indimenticabili di Champions contro Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea”.

E ora come descriverebbe il Cagliari di Mazzarri? – “Ci sono chiaramente delle differenza nel modo di giocare rispetto al nostro Napoli, da allora sono passati tanti anni. Dopo le prime partite si è cominciata a vedere la sua mano e ora il Cagliari gioca in maniera diversa rispetto all’inizio del campionato. Mazzarri è un allenatore che alla fine la barca riesce sempre a portarla in porto, sarà così anche con il Cagliari che a mio avviso riuscirà a salvare”.

Cagliari-Napoli che partita sarà? – “Per il Cagliari sarà dura, il Napoli visti i risultati di Milan e Inter sarà spinto a tirare fuori ancora un qualcosa in più”.