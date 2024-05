Paolo Del Genio, giornalista sportivo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

Le sue parole: “Non possiamo prevederlo o dirlo per scontato, ma penso proprio che con Tudor il Napoli avesse molte più opportunità di finire in Champions. Parliamo di un tecnico che è sempre solito dare un forte scossone alle squadre in cui arriva, ha idee e la sua Lazio ne è la prova”.