Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“Per Insigne è fondamentale l’appoggio dell’allenatore, la sua trasformazione è merito di Gattuso Ora è al centro del progetto, non so se chiuderà la carriera a Napoli, non dovete chiedere a me. Magari con il pubblico Lorenzo avrebbe avvertito maggiore pressione a provare il tiro da quella posizione e poter sbagliare. Ha realizzato un grandissimo gol, però c’è da dire che il pubblico non dovrebbe mettere in condizioni di disagio i calciatori”.