Calcagno, pres. AIC: “Anticipare le partite? Stiamo ragionando con la Lega. Vi dico cosa penso sul comportamento dei calciatori”

Il presidente temporaneo dell’Assocalciatori (dopo le dimissioni di Tommasi), Umberto Calcagno, ha parlato a Radio Anch’io Lo Sport, in primis, sulla possibilità di anticipare gli orari delle partite post lockdown e in seguito ha toccato altri argomenti:

“Non siamo d’accordo sull’anticipo della partita del pomeriggio, al momento stiamo ragionando insieme alla Lega. Gli orari ipotizzati erano le 17, le 19 e le 21. Ognuno, in una situazione di eccezionalità, deve fare un pezzo di strada. Questo è ciò che chiediamo. I calciatori stanno dimostrando responsabilità nell’emergenza”.

Sul ritorno in campo: “Il lavoro è stato lungo e difficile, in una settimana si potevano fare delle cose e le stesse cose in quella successiva non erano più possibili. La percezione per i calciatori non era la stessa, credo fosse normale. Ma il lavoro che abbiamo fatto è stato davvero importante perché se non fossimo ripartiti avremmo avuto ripercussioni devastanti”.

Sulle prossime partite: “L’aspetto fisico sarà importantissimo, sempre di più, nelle prossime partite. Specialmente per le squadre che non hanno rose attrezzate per impegni di questo tipo e anche per i calciatori non abituati a recuperare in così breve tempo”.