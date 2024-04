Cds – ADL accelera: vuole Buongiorno del Torino per la difesa

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport riporta di un tentativo del Napoli per Alessandro Buongiorno, già trattato nella scorsa finestra di calciomercato invernale a gennaio: “De Laurentiis sta provando ad accelerare valutando margini e possibilità di manovra per definire il colpo in tempi rapidi. Ma sia chiaro: Buongiorno è un colosso che colleziona da tempo giornate di lusso. È un marcatore moderno, solido, con i tempi e i meccanismi della difesa a quattro e di quella a tre. Fase offensiva compresa. E poi ha l’età perfetta per i parametri del club – compirà 25 anni il 6 giugno – e anche il carattere e la personalità per recitare un ruolo importante in una rifondazione. Il problema? Beh, resta quello: la valutazione, una quarantina di milioni.“