CdS – De Laurentiis e Manna al lavoro per scegliere il prossimo allenatore del Napoli: ecco chi è in vantaggio

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in attesa dell’ufficialità dell’incarico di Giovanni Manna, è già al lavoro con lui per scegliere definitivamente il tecnico adatto al club dopo mesi di sondaggi: “Il presidente è blindatissimo sulla questione del prossimo tecnico del Napoli. Sta gestendo l’affaire in assoluta segretezza insieme con il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna. La successione è in piena evoluzione, con un ordine gerarchico che al momento sembra piuttosto definito nonostante tutto scorra in maniera incessante per valutazioni e riflessioni interne” scrive il Corriere dello Sport.

Per quanto riguarda i nomi per la panchina azzurra, il quotidiano sportivo afferma che in pole c’è l’attuale tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ma non sono da escludere i seguenti: “Il Gasp è un vecchio pallino, un’antica passione di ADL; e poi ci sono Stefano Pioli e Vincenzo Italiano sempre lì, nell’elenco di un futuro da costruire. La rifondazione che profuma di rivoluzione. Tre uomini e una variabile, a sorpresa, indomabile e incontrollabile fino a che non diventerà un capitolo definitivamente chiuso: Antonio Conte, che resta defilato, sullo sfondo, come un’ombra ma comunque presente“.