L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rebus della panchina del Napoli. Secondo il quotidiano Gian Piero Gasperini è in cima alla lista di De Laurentiis. Il Gasp è un vecchio pallino del patron azzurro. L’uomo che fa sognare l’Atalanta, teorico della difesa a tre sarebbe una grande apertura rispetto al passato e al presente. In questo momento però è impegnato con l’Atalanta in campionato, per la qualificazione in Champions; e nelle coppe, tra la semifinale di Europa League con l’OM e la finale di Coppa Italia con la Juventus. Dunque la stagione è quasi conclusa ma quella del Gasp è nel pieno, al bivio dei grandi traguardi. Quindi è normale che in questa situazione è difficile affrontare il futuro, quindi bisognerà attendere.