Cds – Napoli in ritiro a Caserta da domani in vista della Roma

Come riporta nell’edizione di oggi il Corriere dello Sport, da venerdì il Napoli andrà in ritiro in un hotel di Caserta per preparare la sfida con la Roma: “La vigilia di Napoli-Roma comincerà domani a Caserta. Nel ritiro dell’hotel che si staglia all’orizzonte sull’Autostrada del Sole, rintracciato nel bel mezzo di un pienone pazzesco in città e zone limitrofe, per la contemporaneità del lungo ponte che da oggi porterà direttamente al primo maggio. Napoli stracolma, turisti a gogò, aria di festa ovunque a dispetto del clima non esattamente primaverile, ma non certo paragonabile a quella di un anno fa“.