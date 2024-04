Pedulla: “Thiago Motta in orbita Juve, non ci sono margini per un rinnovo con il Bologna. Napoli? Gasperini è un profilo molto gradito“

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il noto giornalista sportivo esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà ha cosí parlato della situazione allenatori in vista della prossima stagione, parlando anche del Napoli.

Queste le sue parole: “Joe Saputo ha fatto tantissimo per il Bologna, ha un eccellente rapporto con Thiago Motta e gli darebbe carta bianca se l’allenatore decidesse di rinnovare il contratto in scadenza. Ma non ci sono margini di manovra, lo diciamo non per contraddire chi fino a poche ore fa ha assunto questa posizione di apertura, ma per una linea di coerenza rispetto a quanto vi stiamo raccontando e anticipando a partire dallo scorso novembre, con tracce che risalgono alla scorsa estate e con conferme assolute a fine gennaio. Thiago Motta è la scelta della Juventus per un nuovo ciclo, bisogna soltanto aspettare il momento giusto e la conclusione di questa stagione con alcuni obiettivi che vanno ancora centrati. Motta ha avuto apprezzamenti da parte di club della Premier League, nelle ultime ore si è informato il Chelsea, ma la strada è tracciata”. Anche per l’impeccabile Saputo che ha riacceso i sogni di Bologna con il suo gruppo di lavoro, ma che ha intuito da tempo la volontà dell’allenatore di alzare l’asticella”.

Infine, sul possibile nuovo allenatore del Napoli: “Piace tanto Conte e posso confermare il gradimento per Gasperini. Ma ancora è presto per parlarne con certezza, siamo solo al 24-25 aprile“.